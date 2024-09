Pd Marche, assenza visione adeguata della giunta per la Sanità

"L'assessore regionale ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli ha tentato di dare una qualche risposta sulla sanità pubblica al Partito Democratico delle Marche e alla Segretaria nazionale Elly Schlein, lanciando una serie di numeri che, più che chiarire la situazione, confermano l'assenza di una visione adeguata per la sanità regionale da parte della Giunta Acquaroli". Claudio Maria Maffei, coordinatore del Tavolo sanità per il Pd Marche, in una nota vuole "fare chiarezza, smontando una ad una le dichiarazioni di Baldelli".

"La Giunta Acquaroli - attacca - sembra credere che la sanità si riduca solo agli ospedali e ai medici specialisti, dimenticando completamente l'importanza dei servizi territoriali, dei medici di medicina generale, dei pediatri di fiducia e di tutto il personale sanitario che lavora ogni giorno per garantire una sanità di qualità". "Inoltre, - aggiunte - le accuse secondo cui il Pd avrebbe voluto privatizzare gli ospedali sono infondate. Il nostro obiettivo era anzi di integrare strutturalmente ospedali vicini tra loro e non certo regalare miliardi ai privati".

"Dopo quattro anni di governo, - commenta Chantal Bomprezzi, segretaria del Pd Marche, in merito alla situazione politica e amministrativa della Regione - la Giunta Acquaroli continua a dare la colpa a chi c'era prima. È chiaro che questa è un'ammissione implicita del fatto che non hanno realizzato nulla di significativo per la sanità marchigiana". "Il risultato - aggiunge - è che non stanno completando quanto finanziato dalla giunta Ceriscioli (vedi l'ospedale Profili di Fabriano), e stanno posticipando in continuazione quello che hanno annunciato (vedi il Muraglia a Pesaro). Questo non solo ha bloccato lo sviluppo della sanità regionale, ma ha tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale".

Bomprezzi ha inoltre contestato "l'inefficacia dell'attuale governo regionale, evidenziata da ultimo dall'indagine del Sole 24 Ore sul gradimento dei Presidenti di Regione, dove Acquaroli si trova all'ultimo posto in Italia": "non è un caso che i cittadini marchigiani siano delusi; - afferma la segretaria dem Marche - la gestione della sanità da parte di questa Giunta è stata fallimentare sotto tutti i punti di vista. È ora che la Giunta prenda atto del proprio insuccesso e cominci ad ascoltare le vere esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari".

Il Pd delle Marche "continua a lavorare per una sanità regionale che metta al centro le persone e i territori, contrastando la disinformazione e le politiche inefficaci della Giunta Acquaroli". "Il Sistema Baldelli perde su tutti i fronti, - conclude Maffei - e presto i cittadini capiranno chi davvero ha a cuore il futuro della sanità nelle Marche".



