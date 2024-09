Lite tra colleghi in negozio ad Ancona, interviene la polizia

Una lite in un esercizio commerciale tra due dipendenti per incomprensioni sul lavoro, iniziata con uno scontro verbale e poi passato alle vie di fatto, ha reso necessario l'intervento della polizia. E' accaduto ieri sera nei pressi di via Filonzi ad Ancona. A seguito della segnalazione di una lite, gli agenti sono arrivati subito sul posto. Una dipendente dell'esercizio commerciale ha riferito di aver litigato con un collega. Ne hanno parlato anche altre persone che però non hanno saputo spiegare i motivi.

La donna coinvolta nella lite, 22 anni, peruviana ascoltata dai poliziotti ha riferito di aver avuto una discussione dapprima verbale poi passata alle vie di fatto nel retro dell'esercizio commerciale, per motivi legati ad incomprensioni lavorative non meglio specificate. Ha affermato di aver ricevuto una spinta dal collega durante la discussione. L'uomo, 30 anni, bengalese, ha raccontato invece che la donna era solito disturbarlo durante le faccende lavorative che la lite, a detta sua, era nata perché la donna lo strattonava tirandogli la maglia.

La donna ha richiesto l'intervento del personale sanitario ma poi ha detto che si sarebbe recata da sola in ospedale per ricevere le cure del caso. Le parti sono state invitate dagli agenti a calmarsi e informate sulle loro facoltà di legge.

Intanto sul fronte distinto della prevenzione, in tema di sicurezza, urbana il Questore Cesare Capocasa ha emesso in mattinata la misura di prevenzione del Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) nei confronti di un giovane di circa 20 anni. A seguito dell'istruttoria condotta dai poliziotti è emerso che il giovane era stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanza stupefacente: nel parcheggio di un locale di intrattenimento a Camerano, in orario notturno, è stato sorpreso con circa 10 grammi di droga contenuta in diversi involucri, un bilancino di precisione e un'ingente somma di denaro, in banconote di vario taglio.

Il ragazzo, nonostante la giovane età, risulta gravato da numerosi precedenti e pregiudizi di Polizia riguardanti la violazione del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti, reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, porto d'armi od oggetti atti ad offendere. Dall'istruttoria è emerso anche che il giovane si accompagna spesso con soggetti pregiudicati. "Ritenuto socialmente pericoloso e connotato da un'indole proclive alla commissione di illeciti penali - spiega la Questura - che minano la sicurezza e la tranquillità pubblica, si è reso necessario emettere a suo carico la misura di prevenzione": al giovane si vieta l'accesso e lo stazionamento all'interno del locale ove è stato sorpreso nonché a tutti i locali di pubblico spettacolo e pubblici esercizi situati in quella zona. Fino al 2026, il giovane non potrà né accedere né stazionare in quelle zone". Il provvedimento, spiega la Questura, "mira ad evitare che soggetti pericolosi possano creare seri turbamenti per l'ordine e la sicurezza pubblica, minando anche la tranquillità degli avventori che frequentano i locali".

Quello emesso nei confronti del 20enne è l'89/o Dacur emesso dal Questore da inizio anno. "un numero significativo - sottolinea la Questura - se raffrontato a quello dello scorso anno, si pensi infatti che dal primo gennaio 2023 al 31 agosto 2023 erano stati emessi solo 40 Dacur.



