Girano di notte armati di coltelli, due denunciati

Fermate quattro persone per un controllo dagli agenti della Squadra Volante di Macerata, nei pressi dell'uscita della superstrada, due di loro avevano due coltelli di 17 cm l'uno e di 22 centimetri l'altro nelle tasche dei pantaloni. Sono stati quindi denunciati in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per porto d'armi.

Si tratta di italiani con diversi precedenti di polizia che hanno dimostrato insofferenza al controllo, per questo stati tutti sottoposti a controllo personale e veicolare. E' successo attorno alle 3 della notte scorsa.



