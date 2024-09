Furto in negozio di Morrovalle, tre fogli di via

Sono entrati nel negozio in tre, il giovane ha distratto la titolare chiedendo informazioni e la coppia ne ha approfittato per sottrarle la borsa e il portafogli.

Per i tre, con precedenti penali, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Morrovalle per furto aggravato, il questore di Macerata ha emesso altrettanti fogli di via con divieto di far ritorno a Morrovalle per almeno un anno. Sono 18 i fogli di via emessi da luglio e ben 73 dall'inizio dell'anno, emessi dal Questore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA