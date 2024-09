Cna-Banca Etica per cinema e audiovisivo, rinnovato accordo

Accordo rinnovato tra Cna e audiovisivo Marche e Banca Etica sul Tax Credit per le imprese del cinema con un aumento della dotazione: 2,5 milioni di euro complessivi per il 2024 e altrettanti per il 2025. Dal 2022, prima sottoscrizione dell'accordo, sono stati quasi 5 milioni di euro gli impieghi concessi dalle filiali italiane di Banca Etica nell'ambito di questa iniziativa.

Oltre al plafond, dall'autunno 2024 si aggiungerà la possibilità di accedere alle risorse con garanzie di fondi europei istituzionali dedicate alle imprese della cultura e della creatività. Per sviluppare la conoscenza della convenzione sui territori, Cna e Banca Etica stanno pianificando la realizzazione di momenti formativi e informativi, soprattutto nelle aree a maggior concentrazione di imprese del comparto cinematografico e audiovisivo associate alla Confederazione.

"L'impegno condiviso è di individuare ulteriori offerte di servizi volti a supportare le esigenze di artigiani e piccole imprese, per favorirne la valorizzazione e riconoscerne la funzione sociale", commenta Otello Gregorini, segretario generale di Cna. "Unire il supporto alle produzioni creative con i principi e le logiche di credito della finanza etica costituisce, nel nostro pensiero, un elemento di miglioramento del sistema, un contributo concreto generatore di impatti ambientali, sociali e culturali positivi per la collettività", ha concluso il direttore generale di Banca Etica, Nazzareno Gabrielli.



