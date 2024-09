Camp di "michelepertutti" per 15 ragazzi disabili

Primo camp di "michelepertutti" nel Fermano. Fino al 6 settembre, infatti, 15 ragazzi con disabilità potranno vivere gratuitamente a Porto Sant'Elpidio una esperienza di camp estivo e inclusivo grazie all'associazione che da anni si occupa di assistenza, formazione e crescita per le famiglie e i loro figli con disabilità e sibling.

"Concludiamo un'estate importante - ha detto Cristiana Carniel, presidente della "michelepertutti" - dopo 10 settimane nel Piceno, michelepertuttiCamp per la prima volta fa tappa nel Fermano in risposta alle tante richieste pervenute da famiglie di Civitanova e Porto Sant'Elpidio".

Un camp, quello partito ieri a Porto Sant'Elpidio, che giunge alla undicesima settimana di svolgimento proprio grazie alla concretizzazione di una risposta alle tante richieste giunte anche dalle famiglie del Fermano che avevano difficoltà a raggiungere le postazioni dislocate nel Piceno per ben 10 settimane.

L'edizione estiva 2024, che ha fatto tappa a San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Monsampolo, chiude a Porto Sant'Elpidio con numeri importanti: i partecipati dai 3 ai 14 anni con disabilità che hanno beneficiato del camp gratuitamente sono stati 72, a questi si aggiungono 22 sibling con l'aiuto di 134 collaboratori di aziende del territorio e non solo, che hanno accolto l'opportunità di vivere volontariato aziendale retribuito a chi ne avesse voluto sperimentare il potenziale di crescita in termini di competenze e skill da riportare anche nel proprio contesto lavorativo.

"Accogliamo con entusiasmo questo splendido progetto, che propone un servizio qualificato alle famiglie ed un'esperienza entusiasmante ai ragazzi" commenta l'assessore alle politiche sociali di Porto Sant'Elpidio, Marco Traini.



