Al nuovo ospedale di Ascoli Piceno attività in crescita

Il nuovo ospedale di comunità dell'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno, inaugurato lo scorso 4 giugno, ha fin qui accolto 37 pazienti, trasferiti dalle unità operative degli ospedali di Ascoli e San Benedetto del Tronto. Il loro trasferimento - fa sapere l'Ast di Ascoli Piceno - ha permesso di continuare il percorso di cura, mirato al recupero dell'autonomia e alla definizione di una destinazione finale, come il rientro a domicilio o l'inserimento in una Rsa, liberando così posti letto per i pazienti acuti nei reparti ospedalieri.

Il primo ricovero è avvenuto il 19 giugno, con una media giornaliera di 8/9 pazienti a luglio, salendo a 15/16 ad agosto, con l'ospedale spesso al completo. La struttura, dotata di 16 posti letto, è gestita da personale infermieristico, con il supporto medico garantito dai medici di assistenza primaria.

L'organico comprende 6 infermieri e 6 operatori sociosanitari, coordinati da una caposala.

L'ospedale di comunità di Ascoli Piceno è il primo della regione ad aver iniziato l'attività con le specifiche organizzative e strutturali previste dal Decreto ministeriale 77/2022. Nella fase sperimentale di sei mesi, ospita solo pazienti provenienti dagli ospedali, ma in futuro potrà accogliere anche persone dal territorio, su richiesta dei medici di medicina generale, per trattamenti che non possono essere gestiti a domicilio, ma non richiedono un ricovero ospedaliero.

"A tre mesi dall'apertura dell'ospedale di comunità - dice il direttore generale dell'Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini - il primo bilancio che posso tracciare è senza dubbio più che positivo. L'ospedale di comunità amplia l'offerta dei posti letto dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo, avendo messo a disposizione della sanità picena un nuovo e differente livello assistenziale a coprire bisogni specifici".

"Questa Giunta - sottolinea l'assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - sta lavorando fin dall'inizio del suo mandato per garantire il diritto della salute dei cittadini e per dare nuove prospettive alla sanità".





