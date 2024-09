Temporali nelle Marche, incendio di bosco a causa di un fulmine

A causa di un fulmine, caduto verso le 16.45 in zona Monte Avorio di Urbino, è divampato un incendio di bosco in un'area impervia che ha bruciato circa 300 metri quadrati di vegetazione e alberi: solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, dopo la segnalazione di un residente che ha visto il fulmine e subito dopo le fiamme innescarsi, il rogo è stato domato prima che potesse espandersi. Oltre all'intervento delle squadre di terra, sono stati necessari 13 lanci dall'elicottero della Regione che ha sorvolato la zona e ha garantito un supporto indispensabile.

Varie aree delle Marche sono state bersagliate da pioggia e vento. In particolare in provincia di Pesaro Urbino, a Urbino e Fossombrone dove i vigili del fuoco sono intervenuti anche per allagamenti di cantine, oltre che per liberare strade da alberi e rami caduti. Danni anche a Fano.

Nel Fermano diversi interventi nel pomeriggio da parte dei vigili del fuoco per alberi pericolanti e rami caduti sulle sedi stradali. Non si segnalano però, al momento, particolari danni.

