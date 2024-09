Ruba monopattino a minorenne che tenta di fermarlo, arrestato

Brutta disavventura per un ragazzino che ha comunque reagito con grande coraggio per difendere il suo monopattino e ha fatto arrestare il ladro. E' accaduto due giorni fa nel primo pomeriggio, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Torrette per le segnalazioni di un furto in atto di un monopattino. Finito con l'arresto di un 34enne italiano.

Il ragazzino, affacciato dal balcone di casa, si accorge che un uomo se ne va con un monopattino come il suo. Si precipita in strada e trova conferma che lo stavano derubando del piccolo veicolo. Corre in strada e lo segue fino a raggiungerlo. Riesce anche a trattenerlo per lo zaino. L'uomo nega il furto dicendo di averlo acquistato. Lui lo trattiene impedendogli di salire sul pullman (erano alla fermata) ma viene morso all'avambraccio e colpito con un calcio a una gamba. La giovane vittima, di origine straniera, non rinuncia a difendere il suo bene e lo strattona.

Alcuni passanti notano l'accesa discussione tra i due, e intervengono riuscendo a trattenere il ladro fino all'arrivo degli agenti delle Squadre Volanti che prendono in consegna l'uomo, anch'esso di origine straniera, e lo portano in Questura per gli ulteriori accertamenti. Il ragazzo, invece, ha dovuto andare a farsi medicare in Pronto Soccorso, accompagnato dalla madre; poi è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.

L'uomo, un italiano di 34 anni, con a carico precedenti penali e di Polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, destinatario, inoltre, della misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dal Questore di Ancona nell'ottobre 2023, in ragione della sua attuale pericolosità e della sua attitudine a delinquere, é stato tratto in arresto per i reati previsti e puniti dagli articoli 61, 628 c. 3 bis del codice penale e trattenuto presso la casa Circondariale di Montacuto in attesa dell'udienza di convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA