Perde controllo dell'auto e danneggia segnaletica stradale

Abbatte la segnaletica stradale lungo la 361 "Septempedana" dopo aver perso il controllo della sua auto mentre attraversa il centro urbano di Taccoli nel comune di San Severino Marche (Macerata) e poi si allontana senza avvisare le autorità.

Grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza, l'automobilista è stato identificato, rintracciato e multato per guida pericolosa, oltre a decurtargli 5 punti dalla patente, dagli agenti della Polizia Locale di San Severino. Inoltre, l'uomo, in base al Codice della Strada ha anche l'obbligo di ripristinare, a sue spese, tutta la segnaletica distrutta che peraltro, in poco tempo, è stata ovviamente anche ripristina dal Comune.

"Da giugno ad agosto - sottolinea l'assessore comunale alla Polizia Locale, alla Segnaletica e alla Viabilità, Jacopo Orlandani - ci sono stati quattro importanti danneggiamenti alla segnaletica comunale e, in tutti i casi, i responsabili sono stati rintracciati e sanzionati dalla Polizia Locale grazie alle immagini di videosorveglianza cittadina che oggi, dopo un significativo lavoro di implementazione, vanta la copertura di tutti gli snodi strategici della città".

Il comandante della Polizia Locale, sostituto commissario Adriano Bizzarri, ricorda, infine, che in caso di incidente "è fatto obbligo di denunciare all'ente proprietario della strada il danno e fornire gli estremi per non incorrere in sanzioni con l'aggravio di spese di riparazione".



