La cocaina in tasca e nelle ciabatte, spacciatore arrestato

Notano uno scambio sospetto in strada, si avvicinano e bloccano due persone: uno dei due trovato con 21 dosi di cocaina in tasca e nascoste nelle ciabatte. Gli agenti delle Volanti della questura di Fermo hanno così fatto scattare le manette a un 35enne di origini albanesi, irregolare in Italia, sorpreso nell'atto di spacciare in via Nenni, a Lido Tre Archi, quartiere costiero di Fermo.

E' accaduto lunedì scorso mentre gli agenti, transitando in via Nenni, hanno notato due persone che si scambiavano qualcosa.

Scesi dall'auto di ordinanza e si sono avvicinati a piedi per verificare da vicino cosa stessero facendo quei due uomini che, dopo essersi scambiati un involucro di colore bianco a fronte di una banconota da 20 euro, sono stati immediatamente raggiunti dagli agenti, nonostante il tentativo di fuggire.

L'acquirente, un cinquantenne italiano, ha gettato a terra l'involucro appena acquistato. Una mossa che non è sfuggita ai poliziotti che hanno anche recuperato l'involucro. Il trentacinquenne di origini albanesi, non in regola sul territorio italiano, è stato fermato con ancora in mano il frutto della vendita.

Lo spacciatore è stato accompagnato in questura e dallaperquisizione personale è stato rinvenuto, all'interno dei pantaloni, un pacchetto di plastica, contenente sedici involucri con all'interno una sostanza polverosa di colore bianco e altri 5 involucri nascosti all'interno della ciabatta. Quella sostanza, dai successivi accertamenti della polizia scientifica, è risultata cocaina per un totale di circa 6 grammi divisi in 21 involucri.

Inoltre, all'interno di una tasca dei pantaloni, è stato rinvenuto denaro contante per un ammontare di 440 euro, suddiviso in banconote da vario taglio, provento dell'attività di spaccio. La droga è stata sequestrata e il 35enne è stato tratto in arresto, con successiva convalida dell'autorità giudiziaria.



