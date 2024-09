I sommozzatori e il nucleo nautico dei vigili del fuoco, in collaborazione con il personale veterinario della Ast, sono intervenuti oggi per un'operazione di soccorso di un animale.

Ad aver bisogno di aiuto una capra ferita che era finita nei pressi dello Scoglio della Vela e non riusciva a muoversi.

L'animale è stato immobilizzato e trasportato al porto di Ancona con il gommone dei vigili del fuoco.



