Il saluto del sindaco al colonnello Lecca

Lascia il capoluogo dorico il colonnello, Carlo Lecca, Comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona, che dopo tre anni è stato destinato ad altro incarico. Il colonnello è stato ricevuto dal sindaco, Daniele Silvetti, per un saluto dell'amministrazione. Durante il cordiale colloquio Silvetto gli ha fatto dono di una targa ricordo della città.

Il Comandante - che nella sua carriera è vissuto in svariate realtà, dalla Calabria alla Valle d'Aosta - ha espresso forte apprezzamento per il capoluogo e per l'intero territorio regionale, definito un microcosmo che possiede tutti servizi necessari e tutte le componenti per una qualità di vita invidiabile. Si è inoltre complimentato per la presenza sul territorio di piccole e medie imprese qualificate e per la particolare bellezza del paesaggio e dell'ambiente marino.





