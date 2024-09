Crisi Moncaro, Pollio: 'Si vendemmia, azienda operativa' (2)

Quante bottiglie saranno prodotte? "E' troppo presto per dirlo, dipende dalle uve. Ma - chiarisce il custode giudiziario - la vendita sarà orientata al mercato: stiamo verificando i prodotti che vale la pena continuare a produrre e quali non vale la pena perché generano delle perdite".

Mentre riparte l'operatività sulla filiera, il cda deve evitare la liquidazione giudiziaria di cui si discuterà il 5 settembre al Tribunale di Ancona. Negli scorsi giorni ha formalmente deliberato la domanda di concordato preventivo con riserva e il 30 settembre ha dato delega ad un consigliere per gestire i rapporti con gli advisor che si stanno occupando del piano di concordato. La domanda, se sarà accettata dal giudice, permetterà all'azienda di avere 60 giorni di tempo per depositare il piano completo per il rientro sui 40 milioni di debito. Gli advisor finanziari e i consulenti legali dell'azienda - lo studio Gianni & Origoni con Luca Jeantet e Antonio Auricchio, e i commercialisti anconetani Marco Trapanese e Andrea Di Cesare - attendono dal consiglio le strategie di fondo su cui lavorare, un tema su cui è chiamato a confrontarsi nella seduta convocata per il pomeriggio di lunedì 2 settembre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA