Andrea Corinaldesi new entry movimento 'Ripartiamo dai giovani'

Andrea Corinaldesi, imprenditore agricolo, consigliere comunale a Mergo (Ancona), ventisei anni è il nuovo acquisto del Movimento, "Ripartiamo dai Giovani" presieduto dall'assessore Marco Battino. Corinaldesi ha annunciato il suo impegno a favore del movimento, "abbracciandone i valori e contribuendo attivamente alla promozione di iniziative che mirano a sostenere le nuove generazioni".

Corinaldesi, sottolinea una nota del Movimento "è un esempio di determinazione e innovazione nel panorama imprenditoriale italiano, ha sempre dimostrato una forte attenzione verso le tematiche giovanili e lo sviluppo sostenibile".

"Questo movimento - dichiara Corinaldesi - rappresenta esattamente ciò che credo sia essenziale oggi: un ritorno ai valori fondamentali, alla voglia di fare politica non per vantaggi personali, ma per il bene collettivo, per il futuro delle nuove generazioni. È un movimento che nasce dal basso, dalla volontà di giovani (e meno giovani) che credono in un cambiamento reale, costruito su ideali autentici e su una visione chiara e condivisa. Una realtà - sottolinea - in cui l'ideale supera l'interesse personale, dove la politica torna ad essere una missione e non un mestiere.

In Ripartiamo dai Giovani "ho trovato tutto questo: autenticità, passione e un sincero impegno per il bene comune - spiega -. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso, di portare la mia esperienza e la mia dedizione al servizio di un progetto che vuole davvero cambiare le cose, partendo dai giovani, dai loro sogni e dalle loro speranze".



