Alla Festa Tricolore di FdI ad Ascoli Schillaci e Sangiuliano

Il ministro della Salute Orazio Schillaci nell'ambito dell'incontro su "Come cambia la Sanità" il 6 settembre, l'intervista al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sabato 7 settembre, l'intervento del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sul tema "Le Marche che crescono...4 anni di buon governo" nella serata di domenica 8 settembre. Sono alcuni dei principali appuntamenti che caratterizzeranno la Festa Tricolore di Fratelli d'Italia nelle Marche che si svolgerà nel Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno il 6, 7 e 8 settembre.

L'appuntamento è stato presentato ad Ancona dai principali esponenti del partito nelle Marche tra i quali la senatrice e coordinatrice regionale del partito Elena Leonardi. Ascoli, ha spiegato Leonardi, è stata scelta "come emblema di una città importante nella quale il risultato del sindaco Fioravanti e del centrodestra unito ha dato, insieme a tante altre realtà, un input positivo. Vogliamo raccontare questi quattro anni di buon governo delle Marche, toccando i temi principali facendolo anche attraverso esponenti nazionali". Il 6 settembre Leonardi, segretaria decima Commissione Sanità e Lavoro del Senato, introdurrà l'incontro con il ministro Schillaci. Seguirà un evento sulla "Rigenerazione delle Comunità", sul post terremoto, a cui interverranno il commissario Guido Castelli e rappresentanti di ordini professionali impegnanti nella ricostruzione.

"Acquaroli non solo racconterà questi quattro anni di buon governo - ha affermato Leonardi - ma anche quella che è stata la nostra visione in questi primi quattro anni e i progetti in corso, la nostra visione, per il futuro per il rilancio di questa nostra bellissima regione sulla quale abbiamo investito moltissimo e questo rapporto, le filiera istituzionale positiva che cerchiamo ogni volta di raccontare che parte proprio dai territori fino alla regione".

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri i parlamentari Stefano Benvenuti Gostoli, Rachele Silvestri, l'europarlamentare Carlo Ciccioli, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, i consiglieri regionali Simone Livi, Andrea Putzu, Pierpaolo Borroni e l'assessore comunale ad Ancona Angelo Eliantonio.

Sabato 7 settembre si parlerà di Economia e Sviluppo con l'introduzione dell'assessore Goffredo Brandoni e l'intervento della sottosegretaria al Ministero Economia e Finanze Lucia Albano, il presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini e il presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali. A seguire "Nuove direzioni per le Marche", con l'introduzione dell'Assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici Francesco Baldelli, e l'intervento del vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami. In serata si parlerà de "La generazione che non si è arresa: dalla militanza alla sfida di governo" con alcuni giovani amministratori esponenti di FdI e la partecipazione di Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale. Poi l'incontro su "I Comuni tornano protagonisti", che aprirà il capogruppo FdI in Consiglio regionale Livi, con alcuni sindaci espressione del centrodestra nelle Marche: da Fioravanti a Daniele Silvetti (Ancona), da Sandro Parcaroli (Macerata) a Paolo Calcinaro (Fermo), da Luca Serfilippi (Fano) e Maurizio Gambini (Urbino).

La giornata di domenica 8 sarà aperta dall'assemblea degli eletti, coordinata dal consigliere regionale Nicola Baiocchi: parteciperanno i parlamentare Antonio Baldelli, Benvenuti Gostoli e Silvestri. Seguirà un incontro sul tema "Marche ed Europa più vicine", introdotto da Putzu, con relatori gli europarlamentari Antonella Sberna (vice presidente del parlamento europeo") e Ciccioli. Poi l'intervista al ministro Sangiuliano. Infine l'intervento del presidente Acquaroli.

"Abbiamo recuperato nell'ultima tornata elettorale amministrativa - ha detto ancora Leonardi - la stragrande maggioranza dei comuni abbiamo vinto era in mano alla sinistra penso a Fano penso a Recanati. C'è stato un cambio importante in molte realtà nelle tornate elettorali precedenti, penso ad Ancona: quindi vogliamo proseguire a raccontare, stare in mezzo alla gente, il confronto non si ferma".

Fioravanti ha parlato di "un appuntamento importante per Ascoli e per le Marche, di confronto, apertura e racconto di quattro anni di buon governo con Acquaroli: al centro un nuovo modello di sviluppo, attraverso il confronto, la partecipazione delle categorie, una parte dedicata alla Sanità e il modello di sviluppo sanitario a livello nazionale con Schillaci che lo racconterà". "Deve fare i conti con tanti di anni di malgoverno della sinistra nelle Marche - ha attaccato il sindaco di Ascoli - che ha depotenziato le strutture pubbliche ospedaliere, e a livello nazionale. E' il momento di ricostruire un tessuto importante con un nuovo modello di sviluppo. Poi la chiusura con il ministro Sangiuliano, un'opportunità in più per dialogare: la Regione Marche - ha concluso - è sempre più vicina al governo nazionale e possiamo pensare a un modello in cui la crescita culturale porta benefici di carattere economico e turistico".



