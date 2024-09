Presa banda di borseggiatori stranieri, tre denunce

I militari della Stazione Carabinieri di Chiaravalle, hanno denunciato tre persone, due ventottenni ed una ragazza di 26 anni, di origine sud americana, per furto aggravato in concorso. E' la risposta ad alcuni episodi di borseggio che recentemente sono stati registrati nel circondario ai danni dei clienti di vari supermercati.

Le indagini hanno consentito di accertare che si tratta di piccole bande di giovani stranieri, nuessuno minorenne, con precedenti specifici e già noti, che raggiungono la zona con l'intento di rubare, con abilità e scaltrezza, il portafogli delle vittime.

In seguito alle specifiche attività antiborseggio scaturite dalla denuncia presentata da una signora che si era vista sottrarre il portafogli con all'interno documenti, effetti personali e circa 200 euro, venivano identificati gli autori.

Determinanti sono stati i sistemi di video sorveglianza interna ed esterna del supermercato messi a disposizione dalla direzione dell'attività commerciale.

L'analisi delle riprese consentivano di estrapolare le immagini dei tre soggetti che, con la complicità di un quarto personaggio che non è stato ancora identificato, con una grande destrezza riuscivano a sfilare il portafogli dall'interno della borsa della vittima tanto che si rendeva conto dell'ammanco solo al momento in cui si presentava alla cassa per pagare la spesa.Gli autori, identificati e denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.



