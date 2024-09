La Festa del Mare piace, in migliaia al concerto di Raf

Migliaia di persone si sono riversate ieri dal tardo pomeriggio fino a notte nelle strade e nelle piazze di Ancona per la Festa del Mare.

Negozi e locali come promesso tutti aperti, presi d'assalto gli stand gastronomici con i chioschetti del pesce e i mercatini artigianali in piazza Cavour con una offerta tematica sul mare e al Passetto con un mercato generalista. Adesione anche alle diverse iniziative e dibattiti promossi dal Comune.

Il momento più entusiasmante è stato al Passetto dove il concerto di Raf ha richiamato un pubblico numerosissimo di tutte le età.

Dopo l'incontro di apertura ai Laghetti, in cui si è parlato della sfida delle nuove competenze a servizio dell'economia del mare, presentati due nuovi corsi universitari di UnivPm, rispettivamente sulle infrastrutture logistiche in ambito portuale e sul management per la valorizzazione sostenibile delle risorse ittiche.

A discuterne il sindaco Daniele Silvetti, il Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, l'ammiraglio Vincenzo Vitale, direttore marittimo e comandante del porto di Ancona.

Oggi, nella giornata di chiusura della Festa del Mare, al porto antico, a partire dalle 21 alla Banchina 1, grande attesa per i fuochi d'artificio. Maurizio Socci presenterà l'incontro Gente di mare: racconti sull'evoluzione del mestiere del pescatore fra innovazione e continuità.

Previsti gli interventi di Pasquale Frascione e Paolo Gissi dell'associazione Uomini delle Navi, Federico Bigoni vicepresidente di Federpesca, Apollinare Lazzari presidente dell'associazione Produttori pesca di Ancona e Jacopo Toccaceli, consigliere comunale delegato promozione dei prodotti tipici della marca Anconetana. Insomma la Festa del Mare prosegue.





