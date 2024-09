Bomprezzi, 'Cuciniamo la ricetta dell'alternativa'

"Stiamo cucinando la ricetta dell'alternativa, i cui ingredienti fondamentali sono un Partito forte e coeso, il coinvolgimento di tutta la comunità democratica, a partire dai giovani, dalle donne e dagli iscritti, la creazione di sinergie con altre forze politiche sui temi che ci uniscono, e l'ascolto della società civile". E' il messaggio che la Segretaria del PD Marche, Chantal Bomprezzi manda alla maggioranza di centrodestra che governa la Regione a conclusione della Festa dell'Unità che si è svolta a Pesaro alla quale è intervenuta anche la segretaria nazionale Elly Schlein.

"La filiera di destra ha fatto crack. Non è solo una nostra opinione di parte - ha detto Bomprezzi nello stendere un bilancio della kermess -, ma è stato un messaggio forte che ci è arrivato dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dal terzo settore. La situazione delle Marche - lo j'accuse - è preoccupante a fronte di un aumento della povertà, le difficoltà per le imprese e una sanità in crisi, con le opportunità del Pnrr colpevolmente non sfruttate".

Bomprezzi ha espresso grande soddisfazione per la massiccia partecipazione che ha caratterizzato l'evento: "È stato emozionante vedere persone provenienti da ogni angolo della regione unirsi a noi. Organizzare la prima Festa dell'Unità regionale del PD non è stato facile - ammette -, ma l'impegno è stato ripagato da un entusiasmo che non si percepiva da tempo.

Ora siamo pronti per l'autunno; ci aspettano tanti appuntamenti importanti, a partire dal G7 Salute che si terrà ad Ancona in ottobre, per il quale stiamo già lavorando a un'iniziativa parallela dedicata alla grave situazione della sanità marchigiana".

La Segretaria dem annuncia "un ulteriore allargamento della segreteria regionale del PD, sempre all'insegna dell'unità e del rinnovamento, un 'modello Bomprezzi' apprezzato da tutte le componenti del Partito". Inoltre "continueremo a lavorare con determinazione, con il supporto di Michela Bellomaria, per includere nuove forze nella segreteria regionale e per riunire tutte le componenti del nostro 'campo largo' di centrosinistra".

Bomprezzi annuncia inoltre "la convocazione, nei prossimi mesi, di 24 Tavoli tematici del Partito e l'istituzione di una commissione per il programma. Siamo al lavoro per costruire un'alternativa solida e condivisa".

Un ringraziamento lo rivolge "a tutti coloro che hanno reso possibile la Festa dell'Unità, alle volontarie e ai volontari, ai Segretari delle Federazioni e dei Circoli, agli ospiti, ai giornalisti per la grande copertura mediatica, e a tutti gli amministratori che ci hanno supportato. È stato un lavoro di squadra - sottolinea - che ha dimostrato la forza e l'unità del nostro Partito. Siamo pronti a guardare avanti, più determinati che mai".



