Festa del Mare, garantita la sicurezza dalle forze dell'ordine

Nella giornata di ieri, ad Ancona, dal Passetto fino al Porto, migliaia di persone hanno affollato il centro cittadino, richiamate dalle varie iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale, in occasione della tradizionale " Festa del Mare".

A garantire i partecipanti che gli eventi si svolgessero in un contesto di serenità, é stato messo in campo dal Questore, Cesare Capocasa, un dispositivo di sicurezza e di ordine pubblico che ha visto impegnati un gran numero di operatori delle Forze dell'Ordine tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

In particolare sono stati rafforzati tutti i servizi di prevenzione e controllo del territorio anche con pattuglie appiedate.

Al Passetto, per l'evento clou della serata il concerto, con ingresso gratuito, del cantante Raf, é stato attuato il collaudato servizio di ordine pubblico, con l'impiego di più di 20 operatori delle Forze dell'Ordine, affiancate dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Locale, dai volontari della Protezione Civile e Associazioni sanitarie.

Il dispiegamento di detto personale ha garantito lo svolgimento sereno dello spettacolo e, al termine, il regolare deflusso di tutti i partecipanti, circa diecimila persone, che si sono radunati nella piazzetta antistante il Monumento e nell'area adiacente.



