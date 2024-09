Donna di origini russe ubriaca, agenti la portano in questura

Una donna, di origine russa di 44 anni, ubriaca è stata deferita all'Autorità Giudiziaria dalla polizia per l'inottemperanza al Foglio di Via e violazione della normativa in materia di immigrazione. Contestata anche l'ubriachezza (art.688 del c.p).

La cittadina russa è stata condotta negli Uffici della Questura per le procedure del caso. Durante il tragitto la donna ha inveito contro gli agenti con frasi ingiuriose e, all'interno della questura, ha mantenuto una condotta provocatoria e irrispettosa. E' successo nella serata di ieri, presso un'attività commerciale in zona Flaminia dove era stata segnalata la presenza di una donna molesta.

Sul posto sono intervenute le squadre volanti che hanno trovato la donna seduta sul muretto di recinzione del parcheggio dell'esercizio commerciale, con una lattina di birra in mano. La donna si era rifiutata categoricamente, sebbene più volte invitata, ad allontanarsi dal parcheggio riservato ai clienti, per la chiusura del cancello d'ingresso per la fine dell'attività commerciale.

Agli Agenti, la donna, in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, ha mostrato 'con fatica' un documento di identità. Dai primi accertamenti risultavano a suo carico diversi reati contro la persona e sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale ed in atto il Foglio di Via con il divieto di ritorno nel Comune di Ancona per il periodo di tre anni, con scadenza fino ad ottobre 2026.



