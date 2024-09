Un cacciatore è precipitato per circa 10 metri in un fosso, in località Isola di Fano, nel Pesarese, provocandosi diversi traumi. Per il suo recupero, in una zona piuttosto impervia, è dovuto intervenire l'elicotero Icaro 02 dei vigili del fuoco, coadiuvato da terra da due squadre di Pesaro e Cagli, oltre agli uomini del Soccorso alpino di Pesaro, i carabinieri forestali e il personale del 118.





