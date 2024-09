Acquaroli, 'Si apre stagione di nuovi traguardi'

"Siamo già a settembre con l'estate che volge al termine, nonostante le temperature ancora elevate.

Si apre una stagione che ci porterà a tagliare tanti traguardi e a raggiungere palcoscenici importanti, frutto degli sforzi di questi anni e del Governo Meloni che ci sta consentendo di affrontare tanti nodi irrisolti da anni". Lo annuncia il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in un post.

"La settimana scorsa - ricorda - è stata quella che ha visto indicare Raffaele Fitto come candidato italiano per la Commissione Europea. Anche questo tassello sarebbe fondamentale per avere in un ruolo chiave per il futuro un profondo conoscitore della dorsale Adriatica e delle Marche".

"Sarà una stagione difficile - ammette Acquaroli - ma che ci consegnerà una regione diversa, pronta per le grandi sfide che ci aspettano nei prossimi anni. Nella settimana che sta iniziando - annuncia - saremo impegnati insieme al Ministro Urso per dare risposte alle nostre imprese manifatturiere". E assicura: "Vi terremo aggiornati già dalle prossime ore, intanto vi auguro una buona Domenica che spero possiate trascorrere in serenità".



