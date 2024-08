Un successo tutto italiano, un francobollo celebra Winx Club

Winx Club è un innegabile successo tutto italiano: distribuito in oltre 150 Paesi e la casa produttrice Rainbow ne ha prodotto 8 serie televisive animate, 2 serie animate in associazione con Netflix, 3 lungometraggi per il cinema, 4 film per la tv, innumerevoli live show e musical internazionali e 2 serie live action originali in collaborazione con Netflix. Il 31 agosro è stato emesso un foglietto - con un francobollo valido per la posta prioritaria e sei chiudilettera - che ne celebrano il buon esito sul mercato per l'infanzia.

I sei chiudilettera illustrano ciascuno una dei personaggi della serie che è dovuta ad Iginio Straffi e ha debuttato il 28 gennaio del 2004 su Rai2. La tiratura è di 250.000 foglietti.





