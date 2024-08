Sport e cinema, presentati gli Aces International Video Awards

È stata presentata il 31 agosto nello spazio della Veneto Film Commission alla Mostra del Cinema di Venezia, la IV Aces International Video Awards, l'iniziativa promossa da Aces Italia, delegazione italiana della Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport.

L'iniziativa è sostenuta dall'Istituto per il credito sportivo e culturale e la cerimonia finale di premiazione si svolgerà il 12 ottobre a Macerata, in occasione della XIV edizione di Overtime Festival, evento nazionale del racconto, dell'etica e del giornalismo sportivo.

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Aces Italia Vincenzo Lupattelli, l'assessore allo sport delle Marche Chiara Biodi, Rosanna Conte, responsabile per il Triveneto di Aces Italia, Debora Miccio responsabile marketing e rete commerciale Icsc, Angelo Spagnuolo di Overtime Festival e Fabio Luna presidente Coni Marche.

Facendo gli onori di casa, l'assessore veneto alla cultura e allo sport Cristiano Corazzari ha sottolineato: "Nell'anno in cui il Veneto è Regione Europea dello Sport 2024, siamo orgogliosi di accogliere per la prima volta a Venezia un evento nell'evento, la presentazione dell'Aces International Video Awards, che evidenzia attraverso il tema dell'etica il forte legame tra cinema e sport. Valorizzare attraverso l'audiovisivo, strumento particolarmente apprezzato dai giovani, i temi dello sport è un elemento di qualità e di valore per tutta una comunità, oltre ad essere spazio ideale di confronto con produttori, registi e pubblico".

Il contest audiovisivo coinvolge 13 nazioni, tre continenti con 23 candidature, per celebrare la creatività e la collaborazione tra le città del network di Aces. Un premio speciale Aces Cinema/Cine Guida è stato consegnato alla Società Asd Rosolina Rugby, vincitrice del concorso per il video della Carta etica nell'ambito del progetto Carta Etica dello Sport.





