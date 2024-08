Silvetti 'Il riscatto di Ancona parte dalla nostra identità'

La Festa del mare è iniziata con il primo dei talk ai Laghetti del Passetto dedicato alla Sfida delle nuove competenze al servizio dell'economia del mare. E' toccato al primo cittadin, Daniele Silvetti - con lui , l'Assessore Eliantonio e Marco Pierpaoli, componente della giunta della Camera di Commercio delle Marche - dare l'avvio ufficiale allala Festa, insieme a numerose autorità civili e militari presenti all'incontro ai Laghetti del Passetto per discutere della Sfida delle nuove competenze a servizio dell'economia del mare.

Il sindaco ha tra l'altro sottolineato "il momento particolarmente importante perché - ha detto - simbolicamente tagliamo il nastro di questa edizione 2024 della Festa del Mare, una festa del mare che abbiamo rivisitato lo scorso anno, celebrandola in due giorni, dando particolare spazio ai contenuti. Perchè la Festa non sia autocelebrativa, nè simbolica, ma sia un momento di riflessione". E, soprattutto, "deve contenere tutti quei segmenti che compongono una grande festa di popolo".

Il sindaco ha dunque ricordato che alla Festa dela Mare "si incontrano l'aspetto religioso e spirituale, con momenti dedicati (domattina la messa, ndr) e i momenti laici che - ha spiegato - vivono perfettamente in armonia all'interno di una grande festa che abbiamo voluto fortemente caratterizzare in diversi momenti di inconfronto, di incontro, di approfondimento".

Un approfondimento che darà spazio "ai veri protagonisti della festa del mare, coloro che hanno le loro attività sul mare, che lavorano con il mare e, facendo capire, una volta di più, quanto sia forte, quanto sia identitario questo rapporto forte fra mare, porto e città".

"Questo per noi - ha detto Silvetti - è fondamentale, abbiamo sempre detto che il riscatto culturale di questa città parte dall'identità, dall'identità culturale e dalle radici di questa città e noi quelle vogliamo valorizzare, facendo conoscere alle nuove generazioni, ai tanti turisti e a coloro che riusciranno a passare ad Ancona, attraverso i tanti momenti di aggregazione".

La Festa del mare dà infatti spazio anche a momenti di aggregazione come quelli musicali - con il concerto di Raf in serata - e di intrattenimento "che ci aiuteranno a far conoscere Ancona e a far brillare una volta di più il Capologo di Regione".

Nel corso di questo incontro, durante i quali sono stati descritti i due nuovi corsi universitari di UnivPm dedicati alla blue economy, rispettivamente sulle infrastrutture logistiche in ambito portuale e sul management per la valorizzazione sostenibile delle risorse ittiche, sono intervenuti il Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, l'ammiraglio Vincenzo Vitale, direttore marittimo e comandante del porto di Ancona.



