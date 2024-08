Nasce lo sportello sociale di sostegno alla famiglia a Falconara

Apre a Falconara Marittima lo 'Sportello sociale sostegno alla famiglia'. Lo sportello, coordinato da Simona Cardinaletti, psicologa e psicoterapeuta, sarà gestito da personale esperto che si occuperà delle richieste delle famiglie per poterle aiutare nelle loro problematiche e svolgerà funzioni di ascolto, orientamento, per favorire l'accoglienza e la presa in carico dei bisogni delle persone in situazione di difficoltà.

Lo sportello, che opererà in anonimato e nel rispetto della normativa sulla Privacy, sarà operativo dal primo settembre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17. Il numero da comporre è 3930076388.

Questa è una delle iniziative del Comune di Falconara Marittima, in collaborazione con l'associazione Ecco Tuo Figlio Odv, nell'ambito del Fondo Statale Politiche per la famiglia 2023.

"Siamo lieti di proporre questo progetto - spiega l'assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia Ilenia Orologio - che mira a fornire strumenti e conoscenze utili per genitori, insegnanti ed educatori. L'obiettivo è quello di creare un ambiente favorevole alla crescita e al benessere dei nostri ragazzi, affrontando tematiche attuali e offrendo preziosi spunti di riflessione. Ringrazio a nome mio e dell'Amministrazione comunale l'associazione 'Ecco tuo figlio' per la collaborazione nell'organizzazione di questa importante iniziativa e gli esperti che interverranno per aiutarci ad approfondire le tematiche legate alla genitorialità".

L'associazione 'Ecco Tuo Figlio' è nata nel settembre 1998 su iniziativa di un gruppo di famiglie affidatarie, con lo scopo di favorire la crescita di una cultura dell'accoglienza nei confronti dei minori in difficoltà e delle loro famiglie. In questi anni l'associazione ha promosso l'accoglienza in famiglia di diversi minori, ha sostenuto le famiglie affidatarie e ha garantito l'attività di sensibilizzazione e di formazione sull'affido familiare. "Ecco Tuo Figlio" collabora con enti pubblici preposti allo sviluppo di una maggiore attenzione alle politiche per la famiglia e per i minori.



