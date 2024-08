Guida senza patente e documenti falsi, denunciato e multato

Si è conclusa con la denuncia di un uomo di origine nigeriana per guida senza patente e documenti falsi un'operazione mirata alla sicurezza stradale, della Polizia Locale di Fabriano.

Ad un posto di controllo, in Via Cortina San Nicolò, gli agenti hanno fermato un autoveicolo scoprendo che il mezzo non era stato sottoposto alla prescritta revisione. Il conducente ha esibito documenti di guida che, a un primo esame, apparivano per forma, dimensioni, colore e metodo di compilazione come identici agli originali.

All'attenta analisi condotta dagli agenti e all'uso di strumenti elettronici avanzati, è emerso che erano falsi di qui il sequestro dei documenti.

Il conducente è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di falsità materiale in autorizzazione amministrativa (articoli 477 e 482 del Codice penale). All'uomo è stata contestata la guida senza patente (art. 116 del Codice della Strada), con una sanzione di 5mila euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

"La sicurezza dei cittadini - ha sottolineato il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo - è una delle priorità della nostra amministrazione. Questo intervento della Polizia Locale dimostra l'importanza di un controllo costante e accurato delle nostre strade e conferma l'impegno quotidiano nel garantire il rispetto delle leggi e nel proteggere la nostra comunità. È fondamentale continuare su questa strada per contrastare con decisione ogni forma di illegalità che possa mettere a rischio la sicurezza dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA