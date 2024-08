Furti nei negozi: ripresi da videosorveglianza, denunciati

Tre denunce per furto nel fermano. Si tratta di un 27enne a Montegranaro, un 23enne a Porto San Giorgio e un 33enne a Fermo. E' il bilancio dell'attività d'indagine dei carabinieri di Fermo. Fondamentale l'apporto della videosorveglianza.

Nel primo caso il furto è avvenuto nel negozio "Gusto Caffè" di Montegranaro (Fermo). Grazie alla tempestività della denuncia del proprietario del locale e all'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, i carabinieri hanno identificato e denunciato in stato di libertà un maceratese pregiudicato di 27 anni. Il giovane si era introdotto nel negozio, dopo aver scassinato la porta d'ingresso sottraendo dal registratore di cassa, 500 euro e due telefoni cellulari.

Il secondo furto è avvenuto a Porto San Giorgio (Fermo).

L'autore, un 23enne di origini tunisine, con precedenti penali e senza fissa dimora. La sua identificazione è avvenuta attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno documentato il furto di tre costumi da bagno, del valore complessivo di 100 euro, all'interno del negozio Ovs.

Infine, a Fermo, i carabinieri hanno denunciato un 33enne pregiudicato per il furto di un'auto, avvenuto in un'area residenziale. Anche in questo caso, l'analisi delle immagini di videosorveglianza ha dimostrato il ruolo cruciale della vigilanza da remoto nel reprimere attività illecite. L'auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.



