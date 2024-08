Da oggi Ancona si veste dei colori della Festa del Mare 2024 

Inizia oggi la Festa del Mare di Ancona, che sarà inaugurata ai Laghetti del Passetto, uno dei luoghi simbolo dell'estate 2024. Ad aprire il sostanzioso programma, ai laghetti del Passetto alle 18, il sindaco Daniele Silvetti, insieme all'Assessore Eliantonio e Marco Pierpaoli, componente della giunta della Camera di Commercio delle Marche.

Alle 18,30 si parlerà della Sfida delle nuove competenze a servizio dell'economia del mare.

Chiuderà la cerimonia, alle 19,30 a seguire, una esibizione sulla pista di pattinaggio a cura dell'associazione Asd Ancona Skating attorno alle 19,30. La società sportiva di pattinaggio sarà in pista nello stesso luogo anche domenica 1 settembre, con gli atleti junior agonisti dalle 18:30 alle 20:00.

I due talk di quest'anno parleranno infatti di blue economy.

Dopo l'incontro di apertura ai Laghetti, saranno descritti i due nuovi corsi universitari di UnivPm, rispettivamente sulle infrastrutture logistiche in ambito portuale e sul management per la valorizzazione sostenibile delle risorse ittiche.

Interverranno il sindaco Daniele Silvetti, il Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, l'ammiraglio Vincenzo Vitale, direttore marittimo e comandante del porto di Ancona. Il talk sarà moderato dal giornalista Maurizio Socci.

Il secondo è previsto per domenica, giornata di chiusura della Festa del Mare, al porto antico dove, a partire dalle 21 alla Banchina 1, in attesa dei fuochi d'artificio, lo stesso Maurizio Socci presenterà l'incontro Gente di mare: racconti sull'evoluzione del mestiere del pescatore fra innovazione e continuità. Interverranno Pasquale Frascione e Paolo Gissi dell'associazione Uomini delle Navi, Federico Bigoni vicepresidente di Federpesca, Apollinare Lazzari presidente dell'associazione Produttori pesca di Ancona e Jacopo Toccaceli, consigliere comunale delegato promozione dei prodotti tipici della marca Anconetana.



Tutta la festa da mare a mare

Tra il Passetto e il Porto si svolgerà l’intera festa, caratterizzata da numerosi momenti di intrattenimento, con l’evento centrale del concerto di Raf questa sera al Monumento alle 21,45 (ingresso gratuito) e di cultura, con l’appuntamento di spicco dedicato al premio oscar Dante Ferretti, che sarà presente in piazza Cavour domenica 1 settembre alle 18,30.

La dimensione spirituale e religiosa della Festa al Mare grazie all’Associazione Stella Maris Ancona avrà i propri momenti centrali domenica 1 settembre con la messa al Duomo celebrata dall’Arcivescovo Angelo Spina (ore 9), per poi scendere, in processione fino al porto antico, dove alle 10,10 le autorità si imbarcheranno sul rimorchiatore ormeggiato alla banchina San Francesco (banchina 1, vicino alla sala operativa della Capitaneria di porto e alla sede di distaccamento dei Vigili del fuoco) per il corteo a mare (rientro e conclusione ore 10,50).

I mercatini artigianali saranno in piazza Cavour con una offerta tematica sul mare e al Passetto con un mercato generalista.Saranno aperti anche i chioschetti di pesce: in piazza Cavour quelli specializzati in vongole e pesce bianco e al porto antico, solo domenica, quelli di pesce azzurro. Parteciperà allamanifestazione l’Accademia dello Stoccafisso con punti ristoro dedicati (pineta del Passetto e piazza Cavour).

In corso Amendola sabato 31 agosto e domenica 1 settembre torna lo Sbaracco in negozio, organizzato dai commercianti della via.I fuochi d’artificio della festa di chiusura saranno al porto antico a partire dalle 22,30.In via straordinaria il Museo Archeologico Nazionale delle Marche sarà aperto domenica 1 settembre dalle 14,00 alle 23,30 e, grazie all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per le prime domeniche del mese, l’accesso sarà gratuito.Percorsi di gusto

Ecco l'elenco degli esercizi commerciali che in occasione della Festa del Mare proporranno percorsi di gusto

Ecco l’elenco degli esercizi commerciali che in occasione della Festa del Mare proporranno percorsi di gusto: aperitivi e menù a tema, a base di pescato locale: ANBURGER – Piazza del Plebiscito, AL CHIOSCO DA MORENA – Corso Mazzini, BAGOLO CAFFETTERIA – via Castelfidardo, BARANGOLO – Piazza Cavour, BAR PERTINI – Piazza Pertini, BONTÀ DELLE MARCHE – Corso Mazzini, CAFFE’ GIULIANI – Corso Garibaldi, CIVICO 61 – Piazza del Plebiscito, DOVIZI – Via XXIX Settembre, JET SET – BISTROT & COCKTAIL EXPERIENCE – Piazza del Plebiscito, KING EDWARDS – Piazza del Plebiscito, LA DAMA CAFE’ BISTROT – Piazza del Plebiscito, LA TANA DEL POLPO – Via del Gallo, L’OPERA DRINK FOOD & SOCIAL – Corso Mazzini, LIBERTY COCKTAIL LOUNGE – Via del Traffico, MAWAY AL PASSETTO – Via IV Novembre, MERCATO DELLE ERBE CENTRALE – Piazza delle Erbe, MANGIO ERGO SUM – Corso Amendola, NINO PESCIOLINO – Corso Mazzini, GELATERIA FOOD & DRINK – Piazza Diaz, PALAZZO JONA ANKON BISTROT – Corso Mazzini, RAVAL – Piazza del Plebiscito, ROSA CREMERIA & FOOD – Corso Mazzini, RISTORANTE LA BOTTE – Via Tavernelle, TRATTORIA CAROTTI – Via Ascoli Piceno – FAGO piazza del Papa.

