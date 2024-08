Ancona tra le città più virtuose per consegna passaporti

Continua il trend positivo dell'Ufficio passaporti della Questura di Ancona, che assicura la prenotazione a distanza di solo un giorno, grazie all'apertura degli sportelli che per imput del Questore di Ancona viene assicurata tutti i giorni della settimana.

Da gennaio e luglio di questo anno sono stati prodotti e stampati più di novemila passaporti, contro i cinquemila dello scorso anno. La disponibilità di posti e le aperture assicurate ogni giorno della settimana hanno evitato il fenomeno delle prenotazioni virtuali, a cui non seguiva una presentazione effettiva dell'utente in Questura per richiedere il titolo e ciò ha permesso di far trascorrere tutto il periodo estivo (giugno-agosto) senza file agli sportelli e con consegna del titolo in pochi giorni.

L'agenda online è infatti la prima ma non la sola opzione di scelta per il cittadino (che può ottenere un appuntamento tramite Spid o CIE. registrandosi all'indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it, alla voce "accesso per il cittadino"), dato che continua l'apertura libera, "open day", tutti i giovedì mattina. Inoltre il rilascio del titolo, se non ci sono ragioni di particolare urgenza, viene assicurato in una sola settimana.

Le tempistiche virtuose, inoltre, hanno permesso di non utilizzare altri strumenti che erano stati attivati dal Ministero coma l'"agenda prioritaria" che consente di prenotare un appuntamento in via prioritaria per ragioni di studio, lavoro, salute, turismo e altri motivi e richieste urgenti entro 15 giorni con modulo presentato direttamente presso l'Ufficio Passaporti senza appuntamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA