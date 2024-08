Al via "Amore all'Infinito" all'interno di Marchestorie

Si apre stasera a Montecarotto il programma della rassegna "Amore all'Infinito", organizzata dal Distretto "Borghi della Cultura" all'interno del festival MArCHESTORIE. Il filo conduttore degli eventi sarà la poesia, il tema scelto dalla Regione per l'edizione 2024 della manifestazione, dal titolo "Marche, il dono dell'Infinito.

Poesie, racconti e tradizione dai borghi in festa".

Gli appuntamenti del progetto "Amore all'Infinito", ideato dall'associazione culturale Willer & Carson, di cui è presidente Michael Bonelli, proseguiranno domenica 1° settembre a Maiolati Spontini, poi già lunedì 2 settembre a Monte Roberto e via via negli altri Comuni della Media Vallesina uniti nel Distretto: Maiolati Spontini, comune capofila, Castelplanio, San Paolo di Jesi, Rosora, Montecarotto e Monte Roberto.

Nove giorni di eventi, fino all'8 settembre, per oltre 40 appuntamenti tra iniziative, concerti, convegni e laboratori.

Si parte, quindi, da Montecarotto, con un'anteprima dedicata alla mail art. Sabato 31 agosto, alle 18, il Museo, unico in Italia, che raccogliere quelle opere messe in circuito dai canali postali mondiali, ospiterà un laboratorio sul rapporto parola-immagine. A curare l'atelier saranno l'artista Chiara Diamantini, il direttore artistico del Museo Stefano Schiavoni, e il gruppo Onlypolaroid di Senigallia. La partecipazione è libera e gratuita, ma la prenotazione è consigliata via WhatsApp al numero 3278587252.

Nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre, tutti e sei i Comuni del Distretto "Borghi della Cultura" saranno di nuovo al centro di eventi ed iniziative con artisti di grande richiamo, spettacoli e conferenze con personaggi del mondo della cultura di rilevanza nazionale. Appuntamenti da non perdere, che svilupperanno il tema dell'Amore all'Infinito declinato secondo le peculiarità dei vari borghi.

Il calendario degli eventi

Domenica 1° settembre, alle ore 10, sempre il centro storico di Montecarotto potrà essere svelato nei suoi tesori grazie alle visite guidate, a cura del Comune, in un percorso che toccherà il Teatro, la Torre Orologio e il Museo della Mail Art.

La formula delle anteprime con letture e condivisione di poesie per le vie e i locali dei paesi proseguirà a Maiolati Spontini, domenica 1° settembre, alle ore 21. Il borgo del compositore Gaspare Spontini sarà di nuovo al centro della rassegna sabato 7 settembre, per esplorare il tema dell'amore romantico, ispirato alla relazione amorosa tra Gaspare Spontini e Celeste Erard.

Lunedì 2 settembre, la manifestazione si sposterà a Monte Roberto. Il centro collinare si animerà con due appuntamenti per celebrare la poesia e la danza. Alle ore 18, le strade del castello si riempiranno di magia con l'animazione degli Armati della Antica Marca APS. Un viaggio nel tempo tra storia e tradizione. Alle ore 21, si vivrà un'esperienza unica con l'atelier di “Danza e Poesia” a cura di Elisa Carletti, Federica Squadroni e della compagnia Motus Danza. Un laboratorio che unisce poesia e movimento. Elisa Carletti è un'artista, coreografa e danzatrice di grande esperienza, che ha collaborato con nomi prestigiosi del cinema e della danza. Con la sua compagnia Motus Danza e insieme a Federica Squadroni, Elisa ha creato un ambiente in cui l'arte e la danza diventano strumento di crescita personale e benessere. Le attività dell'atelier sono gratuite ma è gradita la prenotazione (Info: 338 1390468).

Le incursioni poetiche e le anteprime proseguiranno martedì 3 settembre a San Paolo di Jesi, dove alle ore 18, i luoghi della socialità saranno animati dal gruppo degli Stupor Mundi Jesi. Poi, alle ore 21, appuntamento in piazza del Comune per l'"Atelier di Musica e Poesia" condotto dal Maestro David Uncini. Un'occasione unica per vivere l'arte, la poesia e la musica nelle loro diverse forme.

Mercoledì 4 settembre sarà la volta di Rosora, con incursioni poetiche nel pomeriggio e, alle ore 21, l’atelier di “Improvvisazione e poesia” con Michael Bonelli e gli Stupor Mundi, a Palazzo Luminari. Castelplanio si accenderà con versi e rime giovedì 5 settembre, e alle ore 21, il locale della vineria comunale, sarà al centro del laboratorio di “Teatro e lettura poetica” a cura della Res Humanae.

Per informazioni: 338 1390468, oppure mail a: amoreallinfinito.borghicultura@gmail.com

