Sindaco operaio rimuove col trattore un albero

Un albero cade e si abbatte sulla strada, il sindaco sale sul trattore e si mette al lavoro per liberare la carreggiata. E' quanto successo a Montefalcone Appennino, un piccolo centro nella zona montana della provincia di Fermo. Il sindaco è il neoeletto Cesare Milani, ex direttore dell'Area vasta 5 di Ascoli Piceno.

"Per me è normale dare una mano quando serve e qui da noi ce n'è sempre bisogno. Credo che il ruolo del primo cittadino e degli amministratori sia quello di essere al servizio dei concittadini, anche concretamente. Ringrazio tutta la mia squadra di amministratori che sta mettendo in pratica questo principio" confessa il diretto interessato. Una curiosa notizia che il sindaco avrebbe preferito mantenere sottotraccia proprio per la "normalità" che vede nell'essere al servizio della sua comunità. Ma un cittadino lo ha immortalato al lavoro e ha scritto una lettera di encomio girata poi alla stampa.

"Alcuni giorni fa, transitando in auto, dopo il bivio per Smerillo, mi sono dovuto fermare per l'occupazione della sede stradale da parte di un trattore agricolo con ragno e rimorchio che stava rimuovendo un albero che, dalla scarpata soprastante, era caduto, impedendo il traffico. Ammirato dalla sollecitudine del lavoro, così poco usuale in quelli pubblici - si legge nella lettera - ho scattato una foto che poi ho mostrato a un conoscente il quale, ingrandendola, ha riconosciuto nell'operatore il sindaco del paese recentemente eletto. In una nazione in cui la politica ha un così basso gradimento da distogliere il 50% degli elettori dal voto, questo esempio di volontariato personale e responsabilità amministrativa, credo vada pubblicizzato, nella speranza che il buon esempio faccia proselitismo".



