Scoperto supermarket della droga, arrestato giovane pusher

Un vero e proprio supermarket della droga quello scoperto dalla polizia si Senigallia impegnata nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato un giovane in flagranza di reato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nell'abitazione del giovane infatti il personale del Settore Anticrimine del Commissariato polizia di Senigallia, diretto dal Vice Questore Mabj Bosco, ha sequestrato 120 grammi di cocaina, 110 grammi di ecstasy, 2,3 chilogrammi di hashish e 2,7 chilogrammi di Marijuana. Nell'abitazione trovato anche denaro, circa 215mila euro suddivisi in banconote di vario taglio e provento della fiorente attività di spaccio nonché tutto il necessario per il confezionamento delle singole dosi: alcuni bilancini di precisione, attrezzatura per sottovuoto e relative buste in cellophane di ogni tipo e forma.

L'operazione è stata possibile grazie a mirati servizi di appostamento ed osservazione degli agenti che nel tardo pomeriggio di giovedì, hanno deciso di intervenire fermando il giovane a bordo della propria autovettura, certi che stesse effettuando l'ennesima consegna di sostanza stupefacente.

Al momento del controllo, il giovane si è mostrato nervoso confermando i sospetti degli investigatori che hanno quindi deciso una verifica sulla persona e sul veicolo dove sono stati trovati involucri contenenti cocaina e hashish nonché una cospicua somma di denaro contante riconducibile all'attività di spaccio. Di qui la decisione di perquisirne l'abitazione.





