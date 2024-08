Maxi-servizio Polizia di Stato al Piano, 239 controllati (2)

Sempre nel quartiere Piano, l'attenzione dei poliziotti è stata richiamata da alcuni passanti che hanno notato un uomo appena caduto dal suo scooter, senza arrecare danni ad altre persone né ad altri veicoli.

Italiano, 45 anni, è stato soccorso; da subito i poliziotti hanno notato come fosse alterato dall'abuso di alco: l'alcol test ha dato esito positivo e l'uomo è stato deferito ex art.

186 C.d.S.

In piazza Ugo Bassi, gli agenti hanno notato un 19enne di origine marocchina che camminava tentando di nascondere una sigaretta confezionata artigianalmente dietro l'orecchio; alla vista dei poliziotti ha spostato i capelli pensando di non essere visto. Sottoposto a controllo, è stato denunciato ex art.

75 Dpr 309/90 in quanto la sigaretta è risultata contenere 0.55 grammi di sostanza stupefacente. In piazza D'Armi un altro soggetto è stato deferito sempre per lo stesso reato del 19enne.

Un 30enne somalo, al momento del controllo, non aveva documenti d'identità e, per tale motivo, veniva accompagnato presso gli Uffici di via Gervasoni. Al momento di salire a bordo dell'auto, ha consegnato un involucro contenente hascisc per circa 2 grammi.

In piazza d'Armi un 21enne italiano aveva in una tasca del suo zaino 7,8 grammi di hascisc; è stato denunciato ex art. 75 Dpr 309/90.

"Non solo controlli, denunce e lotta all'irregolarità ma fondamentale è anche la presenza dei militari dell'operazione Strade Sicure - ricorda la Questura - che, nella piazzetta della Coop, hanno garantito la loro presenza costante e fino alla chiusura degli esercizi commerciali, al fine di far accrescere sempre di più il senso di sicurezza nei cittadini che abitano la zona.

"E' costante - commenta il questore Capocasa - il nostro impegno profuso per garantire sicurezza, vivibilità e per dare impulso ad un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini residenti. Esserci sempre vuol dire lavorare costantemente sull'integrazione, sui servizi e sulla prevenzione dell'incivilita e dell'illegalità".



