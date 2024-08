Liste civiche ad Ancona, 'civismo contro l'astensionismo'

"E' necessario costruire una rete che abbia un filo conduttore su tre-quattro grandi valori, punti di riferimento sui quali tutti ci si ritrova rispetto alle civiche locali, magari comprese in schieramenti diversi, trovare una sintesi per alcune grandi idee che possono rappresentare una struttura politica per le civiche a livello regionale come fine ultimo". Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini spiega così la mission del movimento politico Liste Civiche Ancona, presentate nel locale Zucchero a Velò, vicine al movimento di Latini a Osimo con l'obiettivo mutuarne il modello nel capoluogo.

L'obiettivo è "una politica di ascolto ampia e capillare verso i cittadini" con la "capacità di risolvere questioni e problemi concreti della città". Nella presentazione, Latini è stato affiancato dai relatori Guido Caruso, Daniele Ballanti (ex vice coordinatore della civica Ancona Protagonista del sindaco Silvetti, primo dei non eletti della lista in consiglio comunale), Sergio Santomo e Angelo Gramazio. Liste civiche vuole stare "in mezzo alle persone con la capacità di individuarne le istanze e dare risposte concrete": i vertici del movimento sono convinti che "aprire la porta all'associazionismo e al volontariato, da cui molti di essi arrivano, sia la chiave per dare una svolta alla politica ad Ancona".

"Presentare questa iniziativa in Ancona significa che il palcoscenico è più attraente, gli amici di Ancona faranno un lavoro per la città ma come esempio per tutta la regione", ha spiegato a margine Latini che, a proposito della location dell'incontro nel quartiere del Piano San Lazzaro, ha osservato: "una parte della città non è inclusa e ha necessità di integrazione vera, è necessario un traguardo alto di una comunità con più qualità della vita, di cui prendiamo atto. Il nostro modo di rappresentarla è fatto di tante voci, multiculturale, multietnica, rappresentarli significa porsi un traguardo civico".

Ma Liste civiche guarda anche alle prossime Regionali e, secondo Latini, può essere "l'arma contro l'astensionismo": "escludere che si facciano queste iniziative e non si tenga conto delle Regionali e di altri appuntamenti elettorali significa non dire la verità - ha ammesso - ma arrivare alle Regionali con una piattaforma in cui il civismo parla una sola voce e con questa voce andare a raccordarsi o confrontarsi con gli schieramenti politici classici, significa presentare un programma, avere la certezza che questo programma sia frutto di un dibattito, di un confronto, avere la possibilità che tutto o parte sia realizzato". Tutto ciò, chiosa Latini, "abbatte l'astensionismo perché significa fare confronti, idee, dibattere, stimolare tante persone a mettere la loro voce in campo perché sono ascoltate. Se tutto viene calato dall'alto, l'astensionismo sempre di più prevarrà: credo sia l'unica arma contro l'inverno politico quello che una minoranza andrà alle elezioni, e la gran massa non vuole farsi rappresentare da quello schema politico, il civismo resta la vera alternativa" per un centro politico: "non vuol dire il vecchio schema: - conclude il presidente del Consiglio regionale - si presenta un programma, si vede chi ci sta, di destra, sinistra, centrodestra o centrosinistra. I programmi civici sono sempre radicali, innovativi, di lungo periodo, chi ci starà certamente avrà l'aiuto delle liste civiche vere".



