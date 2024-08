Festa Tricolore di FdI dal 6 all'8 settembre ad Ascoli

"Tutto pronto per la Festa Tricolore delle Marche, la storica manifestazione del partito che sbarca ad Ascoli Piceno il prossimo fine settimana dal 6 all'8 settembre. Al centro del dibattitto l'attività della Giunta regionale guidata dal presidente Francesco Acquaroli e del Governo Meloni e della visione condivisa nel progetto politico che vede finalmente le Marche tornare protagoniste sul panorama nazionale. L'appuntamento è al Chiostro di San Francesco nel cuore della città delle Cento Torri.

"Sarà un appuntamento centrale per fare il punto sui 4 anni di buongoverno della Regione Marche a guida Acquaroli e centrodestra - annuncia la senatrice e coordinatrice di Fratelli d'Italia Marche, Elena Leonardi - una regione che finalmente sta uscendo dall'isolamento a cui era stata relegata da trent'anni di sinistra e che grazie soprattutto al netto cambio di passo impresso dal Governo Meloni sta ricevendo le risposte tanto attese".

"Pensiamo - sottolinea Leonardi - alla ricostruzione post-sisma e post-alluvione, allo sblocco delle infrastrutture, agli investimenti che mai erano stati destinati alla nostra regione, ai provvedimenti su scala nazionale, un'attenzione importante che va a rafforzare l'azione dell' amministrazione del Presidente Acquaroli che ha riportato le Marche al centro e i territori protagonisti".

"Racconteremo la nostra visione per lo sviluppo e il rilancio delle Marche, un lavoro che stiamo condividendo con le comunità sostenuto anche dai risultati delle ultime elezioni europee e quelli alle elezioni amministrazione, che hanno visto il centrodestra vincere in tutto il territorio. Ciliegina sulla torta, saranno presenti esponenti del Governo e delle Istituzioni europee, che annunceremo nelle prossime ore".

Saranno presenti i vertici del partito a livello regionale e molti esponenti della società civile, impegnati in molteplici panel per affrontare a 360 gradi le tematiche focali dello sviluppo regionale.

"La Festa Tricolore - conclude Elena Leonardi - sarà un'ulteriore occasione per confrontarsi direttamente con i cittadini su quanto stiamo facendo e sulle sfide future, da sempre il confronto con le comunità è per noi il motore della nostra azione politica e stiamo lavorando a ogni livello per garantire un futuro sempre migliore alle Marche, all'Italia e all'Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA