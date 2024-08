Banda furti d'auto sgominata, sei encomi a carabinieri Osimo

Per aver contribuito a sgominare una banda di ladri d'auto, encomio semplice del comandante regionale dei carabinieri delle Marche assegnato ad alcuni militari di Osimo. Il riconoscimento è stato consegnato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona, colonnello Carlo Lecca, al luogotenente Giuseppe Esposto, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, al luogotenente Massimiliano Giulioni, al maresciallo capo Enrico D'Addio, al maresciallo capo Giacinto Lupo, al brigadiere Roberto Rossi e all'appuntato scelto Leonardo Pizzarelli, addetti al Nucleo: "comandante e addetti del Norm, evidenziando elevata professionalità, spiccato acume investigativo e lodevole spirito di servizio, conducevano una complessa e prolungata indagine nei confronti di un gruppo criminale responsabile di quindici furti di autovetture".

L'operazione, conclusa con l'arresto su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di tre persone e il deferimento in stato di libertà di un ulteriore complice, ha ottenuto "diffusi consensi esaltando il prestigio dell'Istituzione". I fatti risalgono al gennaio scorso, quando, a Cerignola (Foggia), i Carabinieri del Normi di Osimo, unitamente ai colleghi della locale Compagnia, hanno proceduto all'arresto di tre cerignolani, di età compresa tra i 22 e 25 anni, dando, così esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Ancona e di Ascoli Piceno, su richiesta delle Procure presso entrambi i Tribunali.

L'articolata attività investigativa ha preso le mosse da una serie di furti di auto, commessi ad Ancona e Falconara Marittima, nella seconda decade di settembre 2023, e ha consentito di accertare, da parte del sodalizio, in un solo mese, la commissione di 15 furti d'auto in tutte le province delle Marche.

Il colonnello Lecca, nel consegnare gli encomi, ha aggiunto i propri complimenti ai militari per l'importante risultato, sottolineando come, al buon esito dell'indagine, abbiano contribuito, "oltre agli innegabili meriti e allo spirito di sacrificio dei militari premiati, anche i tempestivi interventi dei militari dell'Aliquota Radiomobile e la prontezza degli operatori delle Centrali Operative di volta in volta interessate dai singoli furti".



