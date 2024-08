Banca del Piceno, tornano premi di studio ai giovani talenti

Torna l'impegno della Banca del Piceno per i giovani talenti dedicato al sostegno degli studenti soci o figli di soci e dipendenti, con l'assegnazione dei Premi di Studio 2024.

Un riconoscimento importante per i percorsi scolastici caratterizzati da sacrifici, impegno e risultati di eccellenza.

Un anno fa furono 65 i giovani assegnatari del premio in denaro elargito dalla Banca del Piceno, con una cerimonia nell'ambito della Festa del Socio, alla quale partecipò come testimonial l'imprenditore Simone Mariani (Gruppo Sabelli) protagonista di un'importante lectio magistralis dedicata ai ragazzi.

Anche quest'anno il Consiglio di amministrazione ha stanziato una somma importante per riconoscere ai ragazzi diplomati e laureati nel 2023 col massimo dei voti, un premio che rappresenti un punto di partenza e non d'arrivo.

"Da sempre la Banca del Piceno è vicina alle nuove generazioni - commenta il presidente Sandro Donati -. I Premi di Studio rappresentano una delle tante iniziative concrete perché viene dato il giusto riconoscimento, anche con una somma in denaro, a giovani del territorio che con sacrifici e abnegazione hanno avviato un percorso scolastico virtuoso. Un modo concreto per incontrare di persona le nostre eccellenze, augurando loro un proseguo di vita pieno di soddisfazioni".

Inoltre, si rinnova l'opportunità per i richiedenti maggiorenni di entrare nella compagine sociale a condizioni agevolate, mediante la sottoscrizione di sole due quote. Saranno riconosciuti premi per i seguenti titoli di studio: diploma di scuola media inferiore, diploma di scuola professionale, diploma di scuola media superiore, laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, dottorato di Ricerca. Tutte le informazioni sono riportate nel regolamento pubblicato sul sito della Banca del Piceno (www.bancadelpiceno.bcc.it).

Le domande dovranno pervenire esclusivamente online mediante la compilazione del modulo dedicato entro la mezzanotte del prossimo 30 settembre nella modalità di autocertificazione. A breve il Consiglio di amministrazione ufficializzerà anche la data della cerimonia di premiazione.



