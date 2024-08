Api Falconara, Latini chiede 'monitoraggio urgente'

La situazione ambientale e sociale nel territorio circostante la Raffineria Api di Falconara va monitorata e risolta con urgenza. Lo chiede con un interrogazione al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il presidente del Consiglio regionale e consigliere regionale Liste civiche Udc, Dino Latini perchè vi sia una maggiore sinergia in merito alla questione Api tra Raffineria, istituzioni locali e comunità.

Latini in particolare chiede che venga fatto un monitoraggio indipendente e continuo delle emissioni, in collaborazione con enti di ricerca e università, l'adozione di tecnologie e pratiche innovative per ridurre l'impatto ambientale della raffineria dell'Api, incentivando investimenti in ricerca e sviluppo di soluzioni sostenibili, una informazione diffusa tra la popolazione riguardo ai risultati del monitoraggio delle emisioni e ai provvedimenti adottati, garantendo l'accesso ai dati in modo chiaro e comprensibile, l'avvio di progetti di bonifica e recupero ambientale delle aree circostanti la raffineria, per migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente in generale.

La popolazione locale, spiega Latini nell'interrogazione, "va adeguatamente coinvolta nelle decisioni riguardanti l'attività della Raffineria ed è sempre più necessario un monitoraggio incessante delle emissioni in atmosfera, al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e proteggere la salute dei cittadini".

L'ultima protesta risale allo scorso 29 agosto con la segnalazioni di esalazioni molto forti sentite in tutto il centro urbano della città di Falconara e in spiaggia e tra gli stabilimenti balneari che hanno registrato anche l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Secondo Latini "vanno ascoltate anche le richieste dei comitati e del movimento "Fermiamo il disastro ambientale", che in una partecipata assemblea pubblica hanno sottolineato l'urgenza di ricevere informazioni dettagliate sulle intense esalazioni e di valutare se queste rappresentino un rischio concreto per la qualità della vita della comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA