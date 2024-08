Festa del Mare, calata straordinaria e pescato già consegnato

Per la Festa del Mare ad Ancona è stato consegnato il pescato ai ristoratori che sarà distribuito nei chioschetti sabato e domenica prossimi. In occasione della tradizionale manifestazione, in deroga al fermo pesca con autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, si è svolta ieri notte una calata straordinaria nelle acque anconetane. Lo fa sapere il Comune.

Attorno alle 11.30, oggi, al molo del Sardone, pescatori e vongolari hanno consegnato il pescato ai ristoratori che lo lavoreranno domani per allestire con vongole e pesce locale i tanto apprezzati chioschetti: "per l'esattezza in Piazza Cavour saranno operativi a pranzo e a cena i fish street food specializzati in vongole e pesce bianco, mentre i chioschetti di pesce azzurro si troveranno al porto antico solo nella giornata di domenica".

Parteciperà alla manifestazione anche l'Accademia dello Stoccafisso con due punti ristori dedicati al piatto più tradizionale della cucina anconetana (uno presso la pineta del Passetto e uno in Piazza Cavour).

"Mercatini tradizionali, dedicati al mondo del mare e della pesca, - ricorda il Comune - saranno operativi sia sabato che domenica in Piazza Cavour (mercato tematico a cura di Mercantini ). Anche una ampia scelta di esercizi commerciali parteciperà alla Festa del Mare con aperitivi/menù a tema a base di pescato locale, con dei veri e propri 'percorsi di gusto'".

L'elenco è in aggiornamento; è possibile consultare il programma completo della Festa del Mare sul sito istituzionale: www.comuneancona.it In occasione della processione in mare di domenica mattina primo settembre, il Ministero ha consentito ai pescherecci di uscire di nuovo in mare, in deroga alle disposizioni nazionali. Quattro imbarcazioni da pesca solcheranno lo specchio d'acqua antistante la città assieme a quelle da diporto per l'importante celebrazione marinara, fatto che non accadeva da dieci anni".

"Siamo felici di poter annunciare un grande ritorno alla tradizione - sottolinea l'assessore alle Attività economiche Angelo Eliantonio. - Dopo quasi dieci anni una delegazione di pescherecci potrà partecipare alla processione in mare domenica mattina grazie ad una specifica deroga ministeriale. Era un impegno preciso che ci eravamo presi proprio con le associazioni della pesca l'anno scorso. I nostri prodotti ittici sono la nostra identità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA