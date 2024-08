Da 70 anni trascorre le vacanze a Fermo, premiato in Comune

Soggiorno vincente non si cambia, verrebbe da dire nel raccontare la storia del 71enne Fabrizio Cerana. Da Busto Arsizio (Varese), precisamente da Castellanza, Fabrizio Cerana trascorre, infatti, le vacanze a Fermo da 70 anni, da quando di anni ne aveva solo uno. Nel '54 arrivò a Fermo per trovare lo zio, don Ettore Colombo, allora segretario dell'arcivescovo Perini. Da quel momento Fermo è per Cerana una seconda casa, il luogo ideale per trascorrere i momenti di relax e di riposo, prima tre mesi all'anno poi ne è diventato solo uno, quello di agosto.

Ex bancario, sposato, papà e nonno, per Fabrizio Cerana la città guidata dal sindaco Paolo Calcinaro è diventata una meta insostituibile, tappa immancabile delle vacanze in un luogo che ormai conosce e dove ha conosciuto tanti amici fra cui Bibi Iacopini, di cui sottolinea le sempre talentuose qualità organizzative, che apprezza, solo per citarne alcuni, nello storico mercatino del giovedì.

A congratularsi per questo attaccamento a Fermo, per il suo essere fedelissimo da 70 anni, è stato direttamente il primo cittadino Paolo Calcinaro che, nel ringraziarlo, gli ha fatto omaggio di una targa in segno di gratitudine per questo legame speciale, bello e duraturo con la città.



