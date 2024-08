Colpito da una bottigliata durante una lite, intervento polizia

Lite tra coinquilini di origine pachistana, uno viene colpito e ferito con una bottigliata. E' accaduto ieri pomeriggio in via delle Ville dove sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura a seguito di una segnalazione. In strada i poliziotti hanno trovato alcune persone che hanno riferito di aver udito una lite tra due persone. Gli agenti hanno identificato uno dei due litiganti, un 40enne pachistano, regolare sul territorio nazionale, in compagnia di un 45enne connazionale, il quale si è dichiarato testimone.

Il quarantenne ha riferito che la lite era scaturita per motivi relativi a una richiesta di cambio residenza da parte del contendente, alla quale lui era fortemenete contrariato. Gli agenti hanno identificato anche l'altro litigante, un pachistano di 30 anni, coinquilino del 40enne, che si è presentato in lacrime e con una ferita sul sopracciglio. Ha raccontato di essere stato colpito con una bottiglia durante la lite, confermando i motivi riferiti dall'altro uomo. Nell'abitazione i poliziotti non hanno trovato la bottiglie utilizzata per colpire il trentenne, nè di tracce che potessero ricondurre all'aggressione; hanno allertato personale sanitario per prestare le prime cure al 30enne poi trasportato in ospedale a Torrette. i poliziotti hanno informato anche i due protagonisti della colluttazione circa le proprie facoltà di legge.



Questore di Ancora, fogli di via per due giovani accusati di furti d'auto

Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso due Fogli di Via Obbligatorio nei confronti di due giovani, di 20 e 21 anni, originari del foggiano, gravati da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la Pubblica Amministrazione, oltre alle loro continue frequentazioni con pregiudicati.

Nello specifico i due si erano resi responsabili del furto di numerose auto in diversi comuni italiani e, recentemente, nella zona di Castelfidardo. A seguito dell'indagine svolta dai Carabinieri, sono stati ritenuti autori dei reati a loro contestati e, nei loro confronti sono state eseguite due ordinanze di custodie cautelari. Dopo il deferimento, fa sapere la Questura di Ancona, è stata avviata l'istruttoria dei poliziotti che ha condotto all'emissione delle misure di prevenzione. In particolare è emerso come i soggetti si rendessero responsabili di tali insidiosi reati con particolare destrezza, arrivando nel Comune marchigiano solo per perpetrare i reati e poi andar via. Sono stati considerati socialmente pericolosi, attesi i loro precedenti e la probabilità, secondo gli investigatori, che in futuro commettano altri ed ulteriori illeciti della stessa specie ed in considerazione del fatto che non avessero alcun motivo lecito che li legasse al territorio.

Il Questore ha dunque emesso le misure del Foglio di Via obbligatorio con le quali ordina loro di lasciare il territorio del comune e di non farvi ritorno fino al 2028. I provvedimenti di natura preventiva, di esclusiva competenza del Questore, rientrano nell'ambito delle misure discrezionali questorili che vengono adottate per garantire che tali soggetti possano essere colpiti con ogni strumento previsto e contemplato dalla legge.

Il Questore Capocasa: "Solo grazie al monitoraggio costante degli episodi criminosi commessi in città ed in provincia e grazie alla preziosa collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine è possibile agire in un'ottica di prevenzione e dissuasione dalla commissione di ulteriori reati."

Riproduzione riservata © Copyright ANSA