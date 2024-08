Casa per le vacanze inesistente, denunciato un 54enne

Cerca sul web una casa per le vacanze a Porto San Giorgio (Fermo) ma si imbatte in un truffatore che aveva pubblicato un annuncio con una residenza inesistente e che è riuscito anche a farsi accreditare 150 euro.

Poi però è stato scoperto dai carabinieri.

Nella giornata di ieri, a Porto San Giorgio, a seguito della denuncia di una residente, i militari della locale stazione hanno denunciato un pregiudicato 54enne del Fermano sospettato di aver pubblicato, su un portale online, un annuncio ingannevole relativo alla disponibilità di un appartamento per vacanze nella città costiera della provincia di Fermo.

Utilizzando artifizi e raggiri, l'uomo avrebbe indotto la vittima a versare un acconto di 150 euro tramite bonifico bancario su un conto a lui riconducibile. Dopo aver incassato la somma, si è reso irreperibile. Grazie all'analisi della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, però, i carabinieri hanno ricostruito l'accaduto e lo hanno denunciato.

Non è l'unica truffa smascherata nel Fermano: a Falerone infatti sono state denunciate tre persone di Brindisi, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, per truffa in concorso. Queste, con il pretesto di acquistare on line su una piattaforma di e-commerce, quattro cerchi in lega da un uomo di Falerone, lo hanno indotto a effettuare nove ricariche su carte a loro riconducibili, per un totale di 2.200 euro. Anche in questo caso, gli autori di questo raggiro si sono poi resi irreperibili.

Infine, a Montegiorgio, i militari della stazione hanno denunciato una 19enne della provincia di Bari: fingendosi un'operatrice di Poste Italiane, avrebbe convinto una ragazza di Magliano di Tenna a eseguire due transazioni per un totale di 130 euro, sostenendo di dover sbloccare una carta. Anche questa giovane, dopo aver portato a termine il raggiro, è riuscita a rendersi irreperibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA