Ancona e le Due Sorelle set per un film con Manuela Arcuri

Ancona e il suo territorio ancora una volta protagonisti di riprese per il cinema, dal centro storico fino al mare del Conero. Dal 2 al 4 settembre si gireranno nel capoluogo e dintorni le scene del film "Tradita" per la Regia di Gabriele Altobelli, protagonisti Manuela Arcuri, William Levy, Fernando Lindez, Angela Molina ed altri importanti attori della scena nazionale.

Accogliendo la richiesta della società Mattia's Film, l'Amministrazione comunale ha concesso il patrocinio e il nulla osta ad operare le riprese cinematografiche in piazza San Francesco e in Via XXIX Settembre. Quanto alle riprese lungo la costa, le imbarcazioni di scena e supporto con a bordo 14 persone partiranno, come da richiesta, da Marina Dorica e gireranno le immagini prevalentemente alla spiaggia delle Due Sorelle. La spiaggia de "I Lavi", a Sirolo (Ancona), verrà invece raggiunta via terra.

"Il territorio di Ancona- commenta l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli- fa sempre più spesso da sfondo ai film di produzioni e registi italiani a dimostrazione che il capoluogo e il mare che lo lambisce con le sue inconfondibile falesie e approdi, così come le colline circostanti, si prestino ad una molteplicità di narrazioni. Fa piacere rilevare che arriveranno ad Ancona volti noti e professionisti esperti quali il regista Altobelli, artista poliedrico (anche attore, scultore e danzatore) e gran viaggiatore. Speriamo che portino i nostri paesaggi e i nostri monumenti in Italia e nel mondo".



