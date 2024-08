Tre agenti rimpatriano 26enne in Gambia, era a fine pena

Importante operazione di ordine e sicurezza pubblica quella portata a termine dagli operatori dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona. Durante la notte del 26 agosto è stato prelevato dalla Casa Circondariale di Ancona, un cittadino gambiano di 26 anni, recluso per gravi precedenti quali rapina, traffico di stupefacenti, lesioni personali.

Il giovane, irregolare sul territorio italiano, era stato destinatario di un'espulsione giudiziaria per motivi di ordine e sicurezza pubblica. I poliziotti della Questura di Ancona si sono attivati al fine di dare esecuzione al provvedimento dell'Autorità giudiziaria ed evitare in questo modo che, una volta espiata la pena residua, il 26enne, pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, potesse tonare a delinquere in Italia.

In questo senso, alle prime luci dell'alba i tre poliziotti dell'Ufficio Immigrazione, specializzati nelle scorte internazionali, sono partiti alla volta del Gambia al fine di assicurare il rimpatrio dello straniero. L'operazione di rimpatrio ha impegnato gli agenti per 3 giorni.

Una operazione che assicura il definitivo allontanamento degli stranieri destabilizzanti per la tranquilla e pacifica convivenza sociale, i quali se così non fosse continuerebbero a rimanere in Italia continuando delinquere.

"Le operazioni di rimpatrio degli stranieri pericolosi ed irregolari - dichiara il questore di Ancona, Cesare Capocasa - consentono di allontanare fisicamente dal nostro territorio soggetti che altrimenti continuerebbero a delinquere. Ciò consta un impiego di risorse notevoli ma ciò è possibile solo grazie all'impegno profuso dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato che accompagnano materialmente gli stranieri fino ai loro Paesi di origine, per poi fare rientro in Italia al termine dell'operazione".



