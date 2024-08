Poliziotti quartiere con gli anziani al Centro Diurno Camillucci

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti di quartiere si sono recati presso il Centro Diurno Camillucci di Ancona ed hanno incontrato gli anziani ospiti della struttura, portando loro vicinanza e regalando un momento di allegria, ed oltre alla consegna delle brochure i poliziotti hanno regalato agli ospiti alcuni gadget della Polizia. Inoltre durante l'incontro sono stati calendarizzati i prossimi appuntamenti che ci saranno in futuro. I poliziotti di quartiere hanno lasciato i loro biglietti da visita agli anziani presenti ed hanno ricordato che il loro #essercisempre è quotidiano e che chiunque di loro avesse bisogno anche solo di un pò di compagnia può contare su questi amici speciali in divisa.

Ad oggi sono state raggiunte dalla campagna informativa circa a 300 anziani e sono già in programma altri incontri nei prossimi mesi autunnali.

Prosegue dunque ad Ancona l'attività di informazione riguardo al rischio di truffe ai danni di queste fasce deboli, condotta dalla Questura e dal Comune, iniziata il 16 aprile scorso, con la diffusione di una lettera a firma del Sindaco e del Questore, recapitata a domicilio, con la quale veniva sensibilizzato il corretto comportamento da tenere per evitare il rischio di truffa.

Nella seconda fase, l'attività informativa viene svolta dai Poliziotti di Quartiere attraverso incontri "porta a porta" presso le abitazioni degli anziani, con lo scopo non di creare allarmismo ma piuttosto di aiutare le persone a riconoscere gli artifici ed i raggiri di soggetti senza scrupoli e denunciarli senza esitazione, consegnando un vademecum di tre basilari regole di comportamento ed illustrando quali accorgimenti utilizzare per permettere alle forze dell'ordine di intervenire immediatamente.



