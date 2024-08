Disabilità,Latini a open day centro elioterapico Marina militare

Il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha partecipato all'Open day organizzato presso lo stabilimento elioterapico della Marina militare di Marzocca di Senigallia. Una giornata, chiamata "Marzocca senza barriere", dedicata al tema della disabilità per il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali, per favorire l'inclusione e contribuire al superamento di ogni forma di discriminazione e di esclusione.

Il Presidente Latini ha ricordato gli indirizzi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con particolare riferimento al valore dell'educazione all'inclusione e all'impegno per la riduzione e l'eliminazione delle disuguaglianze.

"Particolare rilievo - ha aggiunto Latini - riveste poi la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Da parte nostra, come Consiglio regionale, siamo da sempre impegnati a tutelare e a contribuire all'ampliamento dei diritti delle persone con disabilità, cercando di migliorarne le condizioni di vita, a partire dalle proposte di legge sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche e per interventi destinati all'inclusione degli ipovedenti".

"L'azione a favore delle persone con disabilità - ha concluso Latini - va condotta in modo sinergico tra istituzioni con l'imprescindibile contributo del mondo del volontariato".

Il Consiglio regionale dedica al tema della disabilità un evento di approfondimento che cade annualmente nel mese di dicembre in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Lo scorso anno l'evento si è tenuto presso la sede del Filo d'Oro di Osimo.

Erano presenti all'iniziativa: il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, il primo luogotenente MM Massimiliano Mazza con il comandante Fabrizio Raiola, la presidente Unitalsi Senigallia Armanda Magini e quella della sezione di Recanati Giuseppina Maracci, il presidente Auser volontariato di Senigallia Alessandro Salvatori e il presidente della Lega navale Marzocca Raffaele Mancuso.



