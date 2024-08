Sgominarono banda dei furti in casa, encomi a carabinieri Numana

Con "elevata professionalità, spiccato acume investigativo ed encomiabile spirito di servizio" hanno condotto "Sorgente" , una "complessa e prolungata indagine che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale responsabile di 36 furti in abitazione, in varie regioni italiane, con l'arresto su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di sette persone. E' il motivo dell'encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri Marche" consegnato oggi tre militari: il comandante della Stazione Carabinieri di Numana, luogotenente Luca Cristofanetti, e due addetti della stessa stazione dell'Arma, gli appuntati scelti Alessandro Leone e Angelo Antonio Fiore. Il riconoscimento è stato consegnato loro oggi dal comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, colonnello Carlo Lecca.

L'operazione Sorgente, che ha rsicosso "diffusi consensi, esaltando il prestigio dell'Istituzione", si è conclusa lo scorso mese di febbraio, quando i Carabinieri di Numana e di Frascati, a Roma, Zagarolo e Velletri (Roma), eseguirono un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ancona, a carico di sette persone (cinque uomini e due donne), ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione. La complessa attività d'indagine, coordinata dalla Procura di Ancona e condotta dai Carabinieri di Numana, era iniziata nell'ottobre 2022 dopo due furti in abitazione commessi a Sirolo; l'indagine ha consentito di individuare il sodalizio criminale, composto da cittadini italiani e croati, dimoranti nell'hinterland romano, a cui sono stati attribuiti ben 36 furti in abitazione, consumati o tentati fino a marzo 2023, in Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise, Emilia Romagna, Toscana e Umbria.

Il valore della refurtiva asportata è stato stimato in più di 200mila euro, a cui si deve aggiungere il danno causato dalle effrazioni.

Nel consegnare gli encomi, il colonnello Lecca ha voluto aggiungere i propri complimenti ai militari per "l'importante risultato, raggiunto grazie al non comune spirito di sacrificio e alla capacità di lavorare in modo sinergico con gli altri reparti dell'Arma di volta in volta interessati dai singoli reati".



