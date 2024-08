Madre travolta e uccisa, soppressa fermata bus a Falconara

A Falconara Marittima "è stata già soppressa la fermata di Conerobus poco prima del ponte sull'Esino, in direzione Senigallia, la stessa in cui era scesa Fatma Ben Frej, la mamma di quattro figli travolta da un'auto mentre tornava a casa dalla spesa nel gennaio 2022". Lo fa sapere il Comune: "con l'attivazione del semaforo a chiamata e la realizzazione di un attraversamento pedonale in sicurezza, verranno mantenute solo le fermate di Fiumesino in corrispondenza dell'attraversamento stesso, in modo da garantire ai residenti la possibilità di scendere e attraversare senza alcun rischio. Il Comune ha quindi chiesto espressamente a Conerobus di eliminare la fermata, ritenuta pericolosa".

"L'attraversamento pedonale lungo la Statale era stato sollecitato già in passato e la richiesta era stata avanzata da molte legislature - ricorda l'assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti -. Grazie al sindaco Stefania Signorini, che con grande determinazione è riuscita a superare tutte le difficoltà tecniche e burocratiche, questo obiettivo è stato finalmente raggiunto. Un ringraziamento va anche a tutti i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione, dall'Anas a dirigenti, tecnici e maestranze comunali, fino ai privati che hanno messo a disposizione le loro aree. Dopo decenni è stata realizzata un'opera che garantisce la sicurezza agli utilizzatori del trasporto pubblico ed è stata una conseguenza naturale eliminare la fermata a rischio".



